Салах остался недоволен предложением «Ливерпуля» но новому контракту

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не может договориться о новом контракте клубом, сообщает The Athletic.

Если «Ливерпуль» не предложит ему договор со значительным увеличением зарплаты, он уйдет следующим летом бесплатно. В этом случае, как отмечается, он предпочтет перейти в один из клубов АПЛ.

Ранее «красные» предложили 29-летнему египтянину контракт с повышением зарплаты на 15 процентов. Игрок считает, что такие условия «недооценивают его статус в мировом футболе».

Зимой «Ливерпуль» решил отложить все переговоры о новых контрактах, чтобы сконцентрироваться на концовке сезона.

В прошедшем сезоне Салах забил 31 мяч и отдал 15 результативных передач в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.