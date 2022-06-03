Футболисты «Манчестер Юнайтед» признали Де Хеа лучшим игроком команды в сезоне-2021/2022

Футболисты «Манчестер Юнайтед» признали вратаря Давида Де Хеа лучшим игроком команды в сезоне-2021/2022.

Как сообщает пресс-служба английского клуба, 31-летний испанец получает награду лучшему игроку сезона в четвертый раз, что является клубным рекордом.

По два раза награду получали нападающий Криштиану Роналду, а также защитники Люк Шоу и Антонио Валенсия.

В прошедшем сезоне де Хеа в 46 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах пропустил 66 мячей и 10 раз сыграл «на ноль». Контракт вратаря с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.