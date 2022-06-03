Роналду: «Рекорды приходят ко мне сами собой. Я не гонюсь за ними»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о рекордах, которые установил за годы карьеры. 37-летний португалец отметил, что не гоняется за ними.

«Рекорды приходят ко мне сами собой, — приводит слова Роналду официальный сайт английского клуба. — Я не гонюсь за ними. Это приятно. Я по-прежнему мотивирован упорно трудиться. Я люблю страсть футбола. Конечно, партнеры по команде помогают на протяжении всего этого пути. Я ценю всех людей, которые помогают мне. Всегда приятно забивать мячи в составе «Манчестер Юнайтед». Когда это хет-трик, то это еще приятнее».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.