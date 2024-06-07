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Сегодня, 05:05

Алиссон признан лучшим действующим вратарем по версии Four Four Two

Евгений Козинов
Корреспондент
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Алиссон.
Фото Reuters

Издание Four Four Two составило рейтинг лучших действуюших голкиперов мира.

Первое место в списке занял вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон. На второй строчке расположился Эдерсон из «Манчестер Сити», а замкнул тройку Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».

Топ-10 вратарей по версии Four Four Two:

1. Алиссон («Ливерпуль»)

2. Эдерсон («Манчестер Сити»)

3. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

4. Майк Меньян («Милан»)

5. Мануэль Нойер («Бавария»)

6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)

7. Ян Облак («Атлетико»)

8. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

9. Ян Соммер («Интер»)

10. Тибо Куртуа («Реал»)

Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
Марк-Андре тер Штеген
Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Футбол
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
3
1
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Клубы АПЛ проголосовали против отмены системы видеоассистента рефери
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 40
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
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38 тур
19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 2 : 4
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 3 : 1
19.05 18:00
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
 0 : 3
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон

 36 1 10
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