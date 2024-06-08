«Наполи» готов отпустить Осемхена в «Арсенал» за 130 миллионов евро

«Арсенал» готов купить нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает инсайдер Николо Скира.

Отмечается, итальянский клуб расстанется с игроком, если поступит предложение в размере 130 миллионов евро. Сам футболист готов сменить команду.

Ранее сообщалось, что форвардом также интересуются «Челси» и «ПСЖ».