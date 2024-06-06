Клубы АПЛ проголосовали против отмены системы видеоассистента рефери

Клубы чемпионата Англии проголосовали за продолжение использования системы видеоассистента рефери (ВАР), сообщает Sky Sport.

Сегодня, 6 июня, состоялось собрание представителей клубов, где они приняли решение не отказываться от системы видеоповторов.

Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» отправил в АПЛ официальное письмо с запросом на отмену использования видеоповторов.

Ранее Швеция отказалась от введения ВАР. В России система действует с 2019 года.

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