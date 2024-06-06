Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Стыковые матчи Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 20:16

Сборная Англии объявила окончательный состав на Евро-2024

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн (в центре).
Фото Reuters

Тренерский штаб сборной Англии объявил окончательный состав на чемпионат Европы 2024 года.

Как сообщалось ранее, на Евро-2024 не поедут защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр и хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш.

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»)

Защитники: Льюис Данк («Брайтон»), Трент Александер-Арнолд, Джо Гомес (оба — «Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»)

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Деклан Райс («Арсенал»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Конор Галлахер («Челси»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»)

Нападающие: Харри Кейн («Бавария»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Коул Палмер («Челси»).

В групповом турнире чемпионата Европы Англия сыграет с Сербией, Данией и Словенией. Евро-2024 в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля.

Сборная Англии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
2
1
Читайте также
Пелагея опубликовала видео плачущей дочери после публичного скандала с Телегиным
Муж белорусской легкоатлетки Арзамасовой каждый день бегает марафоны ради спасения дочери
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
«Локомотив» озолотит Радулова, Мичков не уедет в «Филадельфию». Главные трансферные новости КХЛ на 6 июня
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024: обратный отсчет до чемпионата Европы — заявки сборных и даты турнира
Сборная Италии объявила окончательный состав на Евро-2024
Капитан «Аякса», бронзовый призер ЧМ-2014 и запасной «Ливерпуля». Кого из сборной Нидерландов зря взяли на Евро
Семин — о Роналду: «Он еще достаточно хорош, чтобы выступать за сборную»
Семин считает, что Хорватия способна удивить болельщиков на чемпионате Европы-2024
Семин назвал главных фаворитов чемпионата Европы-2024
Семин — о Евро-2024: «Обязательно буду следить за турниром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магуайр и Грилиш не будут включены в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2024

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости