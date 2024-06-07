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«Лестер» продлил контракт с Варди на один год

Алина Савинова
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«Лестер» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Джейми Варди.

Новое соглашение с 37-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Я всегда говорил, что возраст — это всего лишь цифра. Я чувствую себя хорошо, поэтому я буду продолжать играть до тех пор, пока ноги не скажут: «Все, игра окончена». Когда-нибудь это наступит, но не сейчас. Мы с нетерпением ждем еще одного сезона в АПЛ и посмотрим, на что мы способны», — приводит пресс-служба клуба слова Варди.

В минувшем сезоне Варди провел 37 матчей за «Лестер» во всех турнирах, забив 20 голов и сделав 2 результативные передачи. Он выступает за синих с 2012 года.

Источник: https://www.lcfc.com/news/4034763/jamie-vardy-extends-leicester-city-stay?lang=en
Джейми Варди
Футбол
ФК Лестер
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1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
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 Эвертон 38 13 9 16 40-51 40
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
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 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
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20
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Бернли – Нот. Форест
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 2 : 1
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