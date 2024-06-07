Новичок «Челси» Адарабиойо: «Я в клубе, чтобы побеждать»

Защитник «Челси» Тосин Адарабиойо поделился эмоциями после перехода из «Фулхэма». Соглашение с 26-летним англичанином рассчитано до 2028 года.

«Я в «Челси», чтобы побеждать. Перед подписанием контракта, я позвонил Стерлингу и Палмеру, услышав от них только положительные слова о клубе и проекте», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

В сезоне-2023/24 защитник провел 25 матчей за «Фулхэм» и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.