Руководство «Ман Юнайтед» прибыло в Амстердам для переговоров с «Аяксом» по Мартинесу

Руководство «Манчестер Юнайтед» прибыло в Амстердам для переговоров по защитнику «Аякса» Лисандро Мартинесу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, английский клуб уже согласовал условия личного контракта с 24-летним аргентинцем.

На прошлой неделе «Аякс» отклонил предложение «МЮ» в размере 50 миллионов евро, но при этом готов продолжить переговоры.

В прошедшем сезоне Лисандро забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 36 матчах за амстердамцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.