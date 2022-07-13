Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:09

«Челси» объявил о переходе Стерлинга. Нападающий подписал контракт на 5 лет

«Челси» подписал нападающего «Манчестер Сити» Стерлинга
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Рахим Стерлинг.
Фото ФК «Челси»

«Челси» объявил о подписании контракта с нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. Контракт с 27-летним англичанином рассчитан до 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за футболиста 45 миллионов фунтов, сумма трансфера может вырасти до 55 миллионов фунтов с учетом бонусов.

В составе «Ман Сити» футболист выступал с 2015 по 2022 год. В составе клуба нападающий 4 раза становился чемпионом Англии.

В прошлом сезоне Стерлинг забил 17 голов и сделал 9 результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/article/sterling-signs-for-chelsea
Рахим Стерлинг
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Убийцы Калмановича признаны виновными. Эхо самого страшного заказного убийства в нашем спорте
«Спартак» расстался со спортдиректором Каттани. Абаскаль тоже уйдет? Все слухи вокруг красно-белых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руководство «Ман Юнайтед» прибыло в Амстердам для переговоров с «Аяксом» по Мартинесу
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости