«Челси» объявил о переходе Стерлинга. Нападающий подписал контракт на 5 лет

«Челси» объявил о подписании контракта с нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. Контракт с 27-летним англичанином рассчитан до 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за футболиста 45 миллионов фунтов, сумма трансфера может вырасти до 55 миллионов фунтов с учетом бонусов.

В составе «Ман Сити» футболист выступал с 2015 по 2022 год. В составе клуба нападающий 4 раза становился чемпионом Англии.

В прошлом сезоне Стерлинг забил 17 голов и сделал 9 результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.