Рубен Диаш не сыграет с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола сообщил, что защитник Рубен Диаш не сыграет с «Ливерпулем» в следующее воскресенье. Португалец продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия.

«Мы не будем рисковать им. Самое главное, я не буду просить игрока играть, когда он не готов», — цитирует The Guardiola Гвардьолу.

Также специалист рассказал, что защитник Джон Стоунз готов сыграть с «Бернли» в эту субботу, так как досрочно вернулся из сборной Англии.

После 29 туров «Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 1 очко.