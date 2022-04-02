Гвардьола считает тен Хага подходящим тренером себе на замену в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола считает, что наставник «Аякса» Эрик тен Хаг может стать подходящей себе заменой в английском клубе. Ранее сообщалось об интересе к голландскому специалисту со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Если бы я был на 100 процентов уверен, я бы позвонил в «Манчестер Юнайтед» и сказал им: «Парни, вы должны его взять». Никто не знает. Он хороший тренер, не спорю. Но после ухода Фергюсона там были хорошие специалисты. Нельзя сказать, что Мойес, ван Гал или Моуринью плохие тренеры. Я думаю, что все менеджеры, работавшие в «Юнайтед», были превосходны.

Может ли тен Хаг преуспеть здесь, в «Сити»? Определенно. Думаю, что он мог бы стать тем самым", — цитирует The Guardian Гвардьолу.

Напомним, Гвардьола работал с тен Хагом в «Баварии» в течение двух сезонов, когда тот руководил второй командой немецкого клуба.