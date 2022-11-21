Роналду заявил, что его не беспокоит мнение других

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал слухи о том, что в английском клубе недовольны его интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Подходящее время есть подходящее время. Всегда. С вашей стороны легко понять, как мы можем выбирать подходящее время. Иногда ты пишешь правду, иногда ты пишешь ложь. Мне не нужно беспокоиться о том, что подумают другие. Я говорю, когда хочу», — приводит слова Роналду The Sun.

18 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» начал процесс по расторжению контракта с Роналду без выплаты компенсации после скандального интервью нападающего Пирсу Моргану, в котором игрок раскритиковал главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Также руководство не хочет, чтобы португалец возвращался в клуб после чемпионата мира-2022 в Катаре.