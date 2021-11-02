Роналду: «Я вернулся в «Манчестер Юнайтед», чтобы помочь клубу выиграть титулы»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, каких целей он хочет достичь с командой.
«Я здесь, чтобы помочь клубу выиграть титулы. Если все в команде будут так думать, это станет возможно, — сказал Роналду в интервью DAZN. — Кроме того, на мой взгляд, самое важное в футболе — это выигрывать титулы.
Также нападающий рассказал, что нужно делать команде, чтобы побеждать.
«Мы должны мыслить позитивно, верить и сохранять единство. Футболисты обязаны играть за клуб и побеждать на турнирах или по крайней мере быть очень профессиональными. Если приходится идти на жертвы, мы должны идти на них. В противном случае выиграть что-либо будет невозможно», — добавил Роналду.
36-летний португалец в сезоне-2021/22 чемпионата Англии сыграл 7 матчей, забил 4 гола. В Лиге чемпионов он провел на поле 3 игры и отметился 3 голами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю