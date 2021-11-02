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Роналду: «Я вернулся в «Манчестер Юнайтед», чтобы помочь клубу выиграть титулы»

Криштиану Роналду рассказал, зачем вернулся в «Манчестер Юнайтед»
20:24
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, каких целей он хочет достичь с командой.

«Я здесь, чтобы помочь клубу выиграть титулы. Если все в команде будут так думать, это станет возможно, — сказал Роналду в интервью DAZN. — Кроме того, на мой взгляд, самое важное в футболе — это выигрывать титулы.

Также нападающий рассказал, что нужно делать команде, чтобы побеждать.

«Мы должны мыслить позитивно, верить и сохранять единство. Футболисты обязаны играть за клуб и побеждать на турнирах или по крайней мере быть очень профессиональными. Если приходится идти на жертвы, мы должны идти на них. В противном случае выиграть что-либо будет невозможно», — добавил Роналду.

36-летний португалец в сезоне-2021/22 чемпионата Англии сыграл 7 матчей, забил 4 гола. В Лиге чемпионов он провел на поле 3 игры и отметился 3 голами.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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