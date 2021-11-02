Роналду: «Я вернулся в «Манчестер Юнайтед», чтобы помочь клубу выиграть титулы»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, каких целей он хочет достичь с командой.

«Я здесь, чтобы помочь клубу выиграть титулы. Если все в команде будут так думать, это станет возможно, — сказал Роналду в интервью DAZN. — Кроме того, на мой взгляд, самое важное в футболе — это выигрывать титулы.

Также нападающий рассказал, что нужно делать команде, чтобы побеждать.

«Мы должны мыслить позитивно, верить и сохранять единство. Футболисты обязаны играть за клуб и побеждать на турнирах или по крайней мере быть очень профессиональными. Если приходится идти на жертвы, мы должны идти на них. В противном случае выиграть что-либо будет невозможно», — добавил Роналду.

36-летний португалец в сезоне-2021/22 чемпионата Англии сыграл 7 матчей, забил 4 гола. В Лиге чемпионов он провел на поле 3 игры и отметился 3 голами.