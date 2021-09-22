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Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком мира в этом сезоне

09:00
Криштиану Роналду. Фото Getty Images
Криштиану Роналду. Фото Getty Images
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне-2021/22 по версии журнала Forbes.

36-летний португалец заработает за сезон 125 млн долларов до вычета налогов. Из них 70 млн долларов составляет зарплата, а 55 млн — доходы от рекламных контрактов.

На второй строчке форвард «ПСЖ» Лионель Месси со 110 млн долларов. 75 млн долларов — зарплата, 35 млн — рекламные контракты.

Топ-10 высокооплачиваемых игроков мира

1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — 125 млн долларов.

2. Лионель Месси («ПСЖ») — 110 млн долларов.

3. Неймар («ПСЖ») — 95 млн долларов.

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 43 млн долларов.

5. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 41 млн долларов.

6. Роберт Левандовски («Бавария») — 35 млн долларов.

7. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — 35 млн долларов.

8. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — 34 млн долларо.

9. Гарет Бэйл («Реал») — 32 млн долларов.

10. Эден Азар («Реал») — 29 млн долларов.

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Сергей Разин все материалы автора

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