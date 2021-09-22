Фил Джонс попал в заявку «Манчестер Юнайтед» впервые за 20 месяцев

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс попал в заявку команды на матч третьего круга Кубка английской лиги против «Вест Хэма».

29-летний англичанин не принимал участия в официальных матчах «МЮ» и не попадал в заявку на протяжении 20 месяцев, футболист восстанавливался от травмы колена. В последний раз игрок выходил на поле 26 января 2020 года в игре 1/16 финала Кубка Англии против «Транмер Роверс» (6:0), тогда он стал автором одного из забитых мячей.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» состоится сегодня, 22 сентября, начало — в 21.45 (мск).