«Челси» планирует продлить контракты с Маунтом, Канте и Жоржиньо

«Челси» намерен продлить контракты с тремя футболистами, сообщает Evening Standard.

По информации источника, «синие» планируют предложить новые соглашения полузащитникам Н'Голо Канте, Мейсоном Маунтом и Жоржиньо. Сообщается, что клуб уже завершил переговоры по новым контрактам с защитниками Андреасом Кристенсеном и Антонио Рюдигером и объявит об этом в ближайшее время.

«Челси» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками после 5 туров.