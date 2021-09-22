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«Челси» планирует продлить контракты с Маунтом, Канте и Жоржиньо

09:12
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«Челси» намерен продлить контракты с тремя футболистами, сообщает Evening Standard.

По информации источника, «синие» планируют предложить новые соглашения полузащитникам Н'Голо Канте, Мейсоном Маунтом и Жоржиньо. Сообщается, что клуб уже завершил переговоры по новым контрактам с защитниками Андреасом Кристенсеном и Антонио Рюдигером и объявит об этом в ближайшее время.

«Челси» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками после 5 туров.

Дополнительная информация:

https://www.standard.co.uk/sport/football/chelsea-fc-mason-mount-ngolo-kante-jorginho-new-contracts-b956423.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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