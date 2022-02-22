Роналду поблагодарил пользователей Instagram за 400 миллионов подписок

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал первым человеком, кому удалось набрать 400 миллионов подписчиков в Instagram. В своем видео он поблагодарил подписчиков.

«Привет, ребята! — сказал португалец. — 400 миллионов! Вау! Вот это цифра! Теперь я могу сказать: «Siuuuu!» Это фантастика, вот это момент для меня! Без вас это было бы невозможно. Хочу поблагодарить вас от всего сердца.

Продолжайте так же. Я продолжу делиться с вами своей жизнью и всем, потому что вы этого заслуживаете. Большое спасибо. Давайте сделаем еще 100, 200 миллионов. Спасибо!"

Следом за 37-летним Роналду идет американская модель Кайли Дженнер. У нее — 309 миллионов подписчиков.

Аккаунт нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси насчитывает 306 миллионов подписчиков.

Ранее португальский футболист также выступал за «Ювентус», «Реал» и лиссабонский «Спортинг».