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Сегодня, 00:17

Роналду поблагодарил пользователей Instagram за 400 миллионов подписок

Евгений Петров
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Instagram

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал первым человеком, кому удалось набрать 400 миллионов подписчиков в Instagram. В своем видео он поблагодарил подписчиков.

«Привет, ребята! — сказал португалец. — 400 миллионов! Вау! Вот это цифра! Теперь я могу сказать: «Siuuuu!» Это фантастика, вот это момент для меня! Без вас это было бы невозможно. Хочу поблагодарить вас от всего сердца.

Продолжайте так же. Я продолжу делиться с вами своей жизнью и всем, потому что вы этого заслуживаете. Большое спасибо. Давайте сделаем еще 100, 200 миллионов. Спасибо!"

Следом за 37-летним Роналду идет американская модель Кайли Дженнер. У нее — 309 миллионов подписчиков.

Аккаунт нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси насчитывает 306 миллионов подписчиков.

Ранее португальский футболист также выступал за «Ювентус», «Реал» и лиссабонский «Спортинг».

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 25 17 6 2 64-20 57
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 23 13 3 7 36-26 42
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Вулверхэмптон 24 12 4 8 23-18 40
8
 Тоттенхэм 23 12 3 8 31-31 39
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
11
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
12
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
13
 Кр. Пэлас 25 5 11 9 32-36 26
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 24 5 8 11 29-50 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Уотфорд 24 5 3 16 24-43 18
19
 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
20
 Бернли 22 2 11 9 20-29 17
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36 тур
37 тур
38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 12 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 13 1 5
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