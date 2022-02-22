Тен Хаг и Почеттино — в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера «МЮ»

Руководство «Манчестер Юнайтед» составило шорт-лист кандидатов на пост главного тренера команды, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, в список вошли Эрик тен Хаг из «Аякса» и Маурисио Почеттино из «ПСЖ». Сообщается, что «МЮ» не будет оставлять временного тренера Ральфа Рангника на постоянной основе.

«МЮ» после 26 матчей занимает четвертое место в АПЛ, имея в активе 46 очков.