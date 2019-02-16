Ромеро не собирается покидать "МЮ", несмотря на отсутствие игрового времени

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро намерен оставаться в клубе, несмотря на отсутствие игровой практики. Как сообщает The Sun, 31-летний аргентинец намерен отработать свой контракт, рассчитанный до лета 2021 года, и не будет просить клуб отпустить его.

Ромеро перешел в "МЮ" из "Сампдории" в 2015 году и провел за четыре года в английской команде только 46 матчей. В Англии он зарабатывает в месяц около 300 тысяч евро. В нынешнем сезоне в премьер-лиге Ромеро не играл, но провел пять матчей, включая два в Кубке Англии и один в Лиге чемпионов.