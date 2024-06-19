Ромащенко интересуются клубы Саудовской Аравии и Катара

Экс-тренер сборной России Мирослав Ромащенко может продолжить карьеру в Саудовской Аравии и Катара.

По данным «РБ Спорт», клубы с Ближнего Востока заинтересованы в приглашении 50-летнего специалиста.

В сезоне-2023/24 Ромащенко был главным тренером «Ахмата». До этого он входил в тренерский штаб Станислава Черчесова в сборной России.