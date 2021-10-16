Роджерс прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2) в матче 8-го тура АПЛ.

«Сегодня мы были великолепны. На этой неделе я говорил команде, что нам нужно вернуть прежние показатели. Нам нужно было исправить проблемы в защите, разобраться с интенсивностью и агрессией, чтобы вновь играть в быстрый и динамичный футбол. Мы — команда, которая много и высоко прессингуем, иногда нам нужно время на адаптацию к сопернику, но главная суть в прессинге. У нас амбициозная команда, мы все знаем, что должны быть едины, чтобы добиваться успеха. Мне понравилось, как мы играли сегодня, теперь нужно продолжать в том же духе. Сегодня мы доказали, что можем быть очень хороши, когда играем с чувством голода», — приводит BBC слова Роджерса.

Следующий матч «Лестер» проведет в рамках группового турнира Лиги Европы против «Спартака». Игра состоится в Москве 20 октября, начало — в 17.30 (мск).