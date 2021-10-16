Гол Чилуэлла принес «Челси» победу над «Брентфордом»
«Челси» на выезде обыграл «Брентфорд» в матче 8-го тура АПЛ — 1:0.
Единственный гол в матче забил защитник «синих» Бен Чилуэлл, для которого этот мяч стал третьим подряд в трех последних матчах, включая игру за сборную Англии против Андорры (5:0).
Благодаря победе «Челси» поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, на счету команды 19 очков в 8 матчах. «Брентфорд» идет на седьмом месте с 12 очками в 8 играх.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
8-й тур
«Брентфорд» — «Челси» — 0:1 (0:1)
Гол: Чилуэлл, 45.
«Брентфорд»: Райя, Йергенсен, Янссон, Хенри, Пиннок, Нергор, Йенсен, Оньека (Форсс, 67), Тони, Канос (Годдос, 73), Мбеумо.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 87), Кристенсен, Чилуэлл, Сарр, Ковачич (Маунт, 65), Лофтус-Чик, Канте, Чалоба, Лукаку (Хаверц, 77), Вернер.
Предупреждения: Ковачич, 18. Канос, 32.
Судья: Тэйлор (Англия).
16 октября. Брентфорд. Стадион «Брентфорд Коммьюнити».
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