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Гол Чилуэлла принес «Челси» победу над «Брентфордом»

21:35
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«Челси» на выезде обыграл «Брентфорд» в матче 8-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник «синих» Бен Чилуэлл, для которого этот мяч стал третьим подряд в трех последних матчах, включая игру за сборную Англии против Андорры (5:0).

Благодаря победе «Челси» поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, на счету команды 19 очков в 8 матчах. «Брентфорд» идет на седьмом месте с 12 очками в 8 играх.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

8-й тур

«Брентфорд» — «Челси» — 0:1 (0:1)

Гол: Чилуэлл, 45.

«Брентфорд»: Райя, Йергенсен, Янссон, Хенри, Пиннок, Нергор, Йенсен, Оньека (Форсс, 67), Тони, Канос (Годдос, 73), Мбеумо.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 87), Кристенсен, Чилуэлл, Сарр, Ковачич (Маунт, 65), Лофтус-Чик, Канте, Чалоба, Лукаку (Хаверц, 77), Вернер.

Предупреждения: Ковачич, 18. Канос, 32.

Судья: Тэйлор (Англия).

16 октября. Брентфорд. Стадион «Брентфорд Коммьюнити».

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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