Роберту Фирмину вернулся к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающий мерсисайдцев Роберту Фирмину вернулся к тренировкам в общей группе.

«Он вернулся к тренировкам, мы посмотрим на его состояние и примем решение насчет включения его в заявку на игру с «Тоттенхэмом». Возможно, будет полезнее, если он просто будет тренироваться в эти выходные. Тогда он станет ближе к тому, чтобы появиться в игре с «Астон Виллой» в следующий вторник», — приводит журналист Джеймс Пирс слова Клоппа.

В сезоне-2021/22 Фирмину забил 11 голов и отдал 4 результативных передачи в 31 матче за «Ливерпуль». 30-летний бразилец не появлялся на поле с 16 апреля — тогда форвард вышел на замену в конце игры 1/2 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити» (3:2). С тех пор игрок восстанавливался от травмы ноги.

Завтра, 7 мая, «Ливерпуль» сыграет против «Тоттенхэма» в матче 36-го тура АПЛ. Начало матча — в 21.45 (мск).