Главный тренер «Вулверхэмптона» пропустит матч с «Челси» из-за коронавируса

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Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже пропустит матч 36-го тура АПЛ против «Челси», сообщает пресс-служба «волков».

45-летний португалец сдал положительный тест на коронавирус и находится на самоизоляции.

Матч «Челси» — «Вулверхэмптон» состоится завтра, 7 мая. Начало — в 17.00 (мск).