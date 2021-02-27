Гвардиола одержал 500-ю победу в тренерской карьере
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одержал 500-ю победу в тренерской карьере.
Победа «горожан» над «Вест Хэмом» (2:1) в матче 26-го тура АПЛ стала 200-й для Гвардиолы в английском клубе и 500-й в его тренерской карьере. Ранее испанский специалист выиграл 179 матчей с «Барселоной» и 121 игру с «Баварией».
«Манчестер Сити» одержал 20-ю победу подряд во всех турнирах. В чемпионате Англии подопечные Гвардиолы лидируют с 13-очковым отрывом, набрав 62 балла в 26 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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