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Гвардиола одержал 500-ю победу в тренерской карьере

23:01
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одержал 500-ю победу в тренерской карьере.

Победа «горожан» над «Вест Хэмом» (2:1) в матче 26-го тура АПЛ стала 200-й для Гвардиолы в английском клубе и 500-й в его тренерской карьере. Ранее испанский специалист выиграл 179 матчей с «Барселоной» и 121 игру с «Баварией».

«Манчестер Сити» одержал 20-ю победу подряд во всех турнирах. В чемпионате Англии подопечные Гвардиолы лидируют с 13-очковым отрывом, набрав 62 балла в 26 играх.

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