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Сегодня, 13:17

Ришарлисон признался, что планирует обратиться к психологу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ришарлисон.
Фото Global Look Press

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон рассказал, что собирается воспользоваться услугами психолога.

«На поле я счастливый человек, группы, пытаюсь помочь, насколько это возможно. Но последние 5 месяцев вне поля были для меня тяжелыми. Я вернусь в Англию и обращусь к психологу, чтобы получить необходимую помощь. Это поможет мне вернуться сильнее», — цитирует Ришарлисона Ge.Globo.

26-летний форвард выступает за «Тоттенхэм» с 2022 года. Он провел за лондонцев 40 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 48 миллионов евро.

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Тоттенхэм Хотспур
Ришарлисон
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«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
Результаты / календарь
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38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Ньюкасл – Брентфорд
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18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 6
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 4
П
Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

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Каору Митома

Каору Митома

Брайтон

 3
Педру Нету

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Вулверхэмптон

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Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 4 1 1
Анасс Зарури

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Бернли

 1 1 0
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

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 3 1 0
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