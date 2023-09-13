Ришарлисон признался, что планирует обратиться к психологу

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон рассказал, что собирается воспользоваться услугами психолога.

«На поле я счастливый человек, группы, пытаюсь помочь, насколько это возможно. Но последние 5 месяцев вне поля были для меня тяжелыми. Я вернусь в Англию и обращусь к психологу, чтобы получить необходимую помощь. Это поможет мне вернуться сильнее», — цитирует Ришарлисона Ge.Globo.

26-летний форвард выступает за «Тоттенхэм» с 2022 года. Он провел за лондонцев 40 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 48 миллионов евро.