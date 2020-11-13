Рэшфорд выведен из сборной Англии из-за травмы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд выведен из состава сборной Англии на ноябрьские матчи, сообщает пресс-служба национальной команды.

Изначально приезд 23-летнего англичанина в сборную был отложен из-за повреждения, которое игрок получил в матче 8-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:1). Предполагалось, что футболист успеет восстановиться, однако медицинский штаб принял решение не привлекать Рэшфорда к матчам Лиги наций против Бельгии (15 ноября) и Исландии (18 ноября).

Также, сборную Англии покинул защитник Конор Коади, контактировавший с коронавирусным больным.