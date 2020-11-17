Рэшфорд основал книжный клуб, чтобы привить детям любовь к чтению

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд основал книжный клуб для детей, информирует Sky Sports. 23-летний форвард сам отберет книги, которые будут продаваться в магазинах со специальной пометкой.

Особенно Рэшфорд хотел бы привить любовь к чтению детям из неблагополучных семей, поэтому будет сотрудничать с благотворительными организациями и раздавать книги бесплатно. Однако в целом кампания направлена на все социальные группы.

Отметим, что Рэшфорд является соавтором научно-популярной книги по саморазвитию. Кроме того, он в 2022 году хочет выпустить еще две книги для детей старше семи лет.