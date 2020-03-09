Райан Гиггз: «Бруну Фернандеш стал открытием. Сульшер заслуживает всяческих похвал»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился впечатлениями от матча 29-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (2:0).

— Огромное уважение нужно отдать Сульшеру, он изменил систему, хотя принципы остались прежними, — цитирует Гиггза Goal. - Он оставил вне старта Мактоминэй, начал встречу с Джеймсом, сделал пару изменений по сравнению с матчем против «Эвертона». Уле заслуживает всяческих похвал.

Бруну Фернандеш пришел в клуб и стал открытием. Сульшер и его игроки заслуживают большого уважения.

25-летний португалец стал лучшим игроком АПЛ в феврале. Фернандеш провел 8 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав три результативные передачи.