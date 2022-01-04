Рангник ждет, когда Погба наберет форму
03:13
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал возможное продление контракта с полузащитником Полем Погба. Нынешнее соглашение с игроком рассчтиано до конца сезона.
«Прежде чем говорить о подписании нового контракта, ему нужно вернуть форму. Мы разговаривали, когда он вернулся из Дубая, теперь все в его руках. Мне не нужно убеждать его остаться», — цитирует BBC Рангника.
В этом сезоне Погба сыграл в 13 матчах во всех турнирах и сделал 7 голевых передач.
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