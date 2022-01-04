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Антонио объяснил свое необычное празднование гола

01:56
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Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио помог своей команде обыграть «Кристал Пэлас» (3:2). Он забил один из голов, после которого исполнил прыжок.

«Я много играю в Mortal Kombat и выбираю Райдена. Пообещал, что если забью гол, то отпраздную в его стиле», — цитирует BBC Антонио.

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Евгений Козинов все материалы автора

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