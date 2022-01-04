Моутинью назвал справедливой победу над «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью назвал заслуженной победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 21-м туре чемпионата Англии. Португалец стал автором единственного гола.

«МЮ» сменил трех центральных защитников. Соперники играли так же, как мы, во втором тайме. Однако мы все контролировали и заслуживаем эту победу", — приводит BBC слова Моутинью.

Напомним, это первое поражение «Манчестер Юнайтед» под руководством Ральфа Рангника.