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Рафаэль Бенитес назначен главным тренером «Эвертона»

17:16
Рафаэль Бенитес. Фото ФК «Эвертон».
Рафаэль Бенитес. Фото ФК «Эвертон».
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Новым главным тренером «Эвертона» стал Рафаэль Бенитес, сообщает 30 июня официальный сайт клуба. Ранее он работал с «Ливерпулем» — принципиальным соперником «ирисок».

Контракт рассчитан на три года. Новый тренер приступит к работе с 5 июля. Он заменил на этом посту, Карло Анчелотти, ушедшего в «Реал».

61-летний испанский специалист ранее тренировал «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал», «Ньюкасл» и «Далянь Йифан».

Вместе с «Ливерпулем» Бенитес выиграл Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, а также Суперкубок УЕФА. Двукратный чемпион Испании и обладатель Кубка УЕФА с «Валенсией», победитель Лиги Европы с «Челси».

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Евгений Петров все материалы автора

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