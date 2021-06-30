Рафаэль Бенитес назначен главным тренером «Эвертона»
Новым главным тренером «Эвертона» стал Рафаэль Бенитес, сообщает 30 июня официальный сайт клуба. Ранее он работал с «Ливерпулем» — принципиальным соперником «ирисок».
We can confirm Rafael Benitez has been appointed as our new manager.— Everton (@Everton) June 30, 2021
Контракт рассчитан на три года. Новый тренер приступит к работе с 5 июля. Он заменил на этом посту, Карло Анчелотти, ушедшего в «Реал».
61-летний испанский специалист ранее тренировал «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал», «Ньюкасл» и «Далянь Йифан».
Вместе с «Ливерпулем» Бенитес выиграл Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, а также Суперкубок УЕФА. Двукратный чемпион Испании и обладатель Кубка УЕФА с «Валенсией», победитель Лиги Европы с «Челси».
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