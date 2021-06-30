«Вулверхэмптон» требует у «Ромы» 13 миллионов фунтов за Руя Патрисиу

«Рома» продолжает переговоры по трансферу вратаря «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу, сообщает журналист BBC Саймон Стоун.

По информации источника, «волки» требуют за 33-летнего португальца 13 миллионов фунтов.

?13m price-tag on Rui Patricio if Roma want to buy him from @Wolves. One year left on contract. — Simon Stone (@sistoney67) June 30, 2021

В сезоне-2020/21 Патрисиу провел 37 матчей в АПЛ, 10 раз сыграв на ноль и пропустив 51 мяч. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 9 миллионов фунтов.