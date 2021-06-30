«Вулверхэмптон» требует у «Ромы» 13 миллионов фунтов за Руя Патрисиу
15:12
«Рома» продолжает переговоры по трансферу вратаря «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу, сообщает журналист BBC Саймон Стоун.
По информации источника, «волки» требуют за 33-летнего португальца 13 миллионов фунтов.
?13m price-tag on Rui Patricio if Roma want to buy him from @Wolves. One year left on contract.— Simon Stone (@sistoney67) June 30, 2021
В сезоне-2020/21 Патрисиу провел 37 матчей в АПЛ, 10 раз сыграв на ноль и пропустив 51 мяч. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 9 миллионов фунтов.
Читайте также
«Почему бы Украине не стать Грецией-2004?» 15 лет назад Шевченко дошел до четвертьфинала ЧМ. Повторит ли тот успех на Евро?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю