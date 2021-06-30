Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Вулверхэмптон» требует у «Ромы» 13 миллионов фунтов за Руя Патрисиу

15:12
Теги:

«Рома» продолжает переговоры по трансферу вратаря «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу, сообщает журналист BBC Саймон Стоун.

По информации источника, «волки» требуют за 33-летнего португальца 13 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Патрисиу провел 37 матчей в АПЛ, 10 раз сыграв на ноль и пропустив 51 мяч. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 9 миллионов фунтов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Появилось видео драки украинских фанатов с болельщиком с флагом России на матче Швеция — Украина
Украинец Беседин получил страшную травму в матче Евро со Швецией
«Почему бы Украине не стать Грецией-2004?» 15 лет назад Шевченко дошел до четвертьфинала ЧМ. Повторит ли тот успех на Евро?
«Всю зарплату буду отдавать на благотворительность в помощь детям Чечни». Первое интервью Яя Туре в России
vs
0
Офсайд