Бенитес уверен, что «Эвертон» добьется успеха

Новый главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал свое назначение. Ранее он работал с «Ливерпулем» — принципиальным соперником «ирисок».

«Я очень рад присоединиться к «Эвертону», — цитирует испанца официальный сайт клуба 30 июня. — Я очень впечатлен амбициями, которые продемонстрировали руководители клуба и их желанием принести успех этому историческом клубу. Уверен, что «Эвертон» добьется успеха. Я хочу сыграть значительную роль в том, чтобы помочь клубу реализовать его амбиции.

61-летний испанский специалист ранее тренировал «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал», «Ньюкасл» и «Далянь Йифан».

Вместе с «Ливерпулем» Бенитес выиграл Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, а также Суперкубок УЕФА. Двукратный чемпион Испании и обладатель Кубка УЕФА с «Валенсией», победитель Лиги Европы с «Челси».