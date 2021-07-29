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«МЮ» отменил товарищеский матч из-за сомнительных тестов на коронавирус в команде

22:23
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«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте опубликовал заявление об отмене товарищеского матча с «Престоном».

«Ковид-безопасность — в приоритете для «МЮ». После планового тестирования игроков основной команды мы выявили небольшое количество предполагаемых положительных случаев. Футболисты изолированы и ждут следующих тестов на коронавирус», — говорится в заявлении.

Встреча должна была пройти 31 июля.

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/update-on-preston-north-end-friendly-on-31-july-2021?utm_campaign=ManUtd&utm_medium=post&utm_source=twitter

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Виктория Кравченко все материалы автора

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