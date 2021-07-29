«МЮ» отменил товарищеский матч из-за сомнительных тестов на коронавирус в команде

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте опубликовал заявление об отмене товарищеского матча с «Престоном».

«Ковид-безопасность — в приоритете для «МЮ». После планового тестирования игроков основной команды мы выявили небольшое количество предполагаемых положительных случаев. Футболисты изолированы и ждут следующих тестов на коронавирус», — говорится в заявлении.

Встреча должна была пройти 31 июля.