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Приезд Фергюсона на базу «Манчестер Юнайтед» не связан с переговорами с Роналду

Руслан Минаев
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Приезд бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона на базу клуба не связан с переговорами о будущем нападающего Криштиану Роналду. Об этом стало известно Sky Sports.

По данным источника, визит Фергюсона был запланировал несколько месяцев назад и связан с заседанием футбольного совета. На встрече также присутствуют исполнительный директор «МЮ» Ричард Арнольд и директор клуба Дэвид Гилл.

Ранее Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешем прибыли на базу «МЮ» в Кэррингтоне для переговоров о будущем 37-летнего португальца.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
Жорже Мендеш
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