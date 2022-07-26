Приезд Фергюсона на базу «Манчестер Юнайтед» не связан с переговорами с Роналду

Приезд бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона на базу клуба не связан с переговорами о будущем нападающего Криштиану Роналду. Об этом стало известно Sky Sports.

По данным источника, визит Фергюсона был запланировал несколько месяцев назад и связан с заседанием футбольного совета. На встрече также присутствуют исполнительный директор «МЮ» Ричард Арнольд и директор клуба Дэвид Гилл.

Ранее Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешем прибыли на базу «МЮ» в Кэррингтоне для переговоров о будущем 37-летнего португальца.