Приезд Фергюсона на базу «Манчестер Юнайтед» не связан с переговорами с Роналду
Приезд бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона на базу клуба не связан с переговорами о будущем нападающего Криштиану Роналду. Об этом стало известно Sky Sports.
По данным источника, визит Фергюсона был запланировал несколько месяцев назад и связан с заседанием футбольного совета. На встрече также присутствуют исполнительный директор «МЮ» Ричард Арнольд и директор клуба Дэвид Гилл.
Ранее Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешем прибыли на базу «МЮ» в Кэррингтоне для переговоров о будущем 37-летнего португальца.
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12
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|0
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
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|
МЮ – Брайтон
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|
Вест Хэм – Ман. Сити
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