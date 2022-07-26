Ассистент Клоппа: «Артета звал меня в «Арсенал». Бывшие помощники Гвардиолы и Юргена вместе — это безумие»
Ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Пеп Линдерс рассказал, что нынешний наставник «Арсенала» Микель Артета звал его в штаб лондонского клуба.
«Микель Артета приглашал меня стать его помощником, когда он готовился к новому этапу своей карьеры. Мы вместе получали тренерскую лицензию Pro. Его предложение было внезапным.
Только представьте помощников Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа в «Арсенале» — это безумие. Микель сказал, что игра «Ливерпуля» поменялась после моего прихода. Это был самый большой комплемент в моей жизни от кого-либо. Я вежливо отказал, и через несколько месяцев мы выиграли АПЛ впервые за 30 лет», — цитирует Линдерса Anfield Watch.
39-летний голландец Линдерс является ассистентом главного тренера «Ливерпуля» с 2018 года. Также он был на этом посту в период с 2014-го по 2017-й.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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|0-0
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5
|Арсенал
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|0-0
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6
|МЮ
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|0-0
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7
|Вест Хэм
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|0-0
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8
|Лестер
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|0-0
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9
|Брайтон
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|0-0
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10
|Вулверхэмптон
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|0
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|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -