Ассистент Клоппа рассказал, что Артета приглашал его в «Арсенал»

Ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Пеп Линдерс рассказал, что нынешний наставник «Арсенала» Микель Артета звал его в штаб лондонского клуба.

«Микель Артета приглашал меня стать его помощником, когда он готовился к новому этапу своей карьеры. Мы вместе получали тренерскую лицензию Pro. Его предложение было внезапным.

Только представьте помощников Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа в «Арсенале» — это безумие. Микель сказал, что игра «Ливерпуля» поменялась после моего прихода. Это был самый большой комплемент в моей жизни от кого-либо. Я вежливо отказал, и через несколько месяцев мы выиграли АПЛ впервые за 30 лет», — цитирует Линдерса Anfield Watch.

39-летний голландец Линдерс является ассистентом главного тренера «Ливерпуля» с 2018 года. Также он был на этом посту в период с 2014-го по 2017-й.