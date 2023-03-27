Президент «Тоттенхэма»: «Нам нужно сплотиться, мы боремся за место в Лиге чемпионов»

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви прокомментировал увольнение главного тренера Антонио Конте.

«В АПЛ у нас впереди 10 матчей, и мы боремся за место в Лиге чемпионов. Мы все должны сплотиться. Каждый должен сделать шаг вперед и предпринять все возможное для того, чтобы обеспечить максимально успешную концовку сезона для нашего клуба и преданных фанатов», — приводит слова Леви официальный сайт клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Кристиан Стеллини. Его помощником будет Райан Мэйсон.

Ранее сообщалось, что итальянец может покинуть английский клуб после критики в адрес футболистов команды. Конте возглавлял «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков.