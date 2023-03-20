«Тоттенхэм» уволит Конте на этой неделе

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте на этой неделе покинет свой пост, утверждает The Telegraph.

По информации источника, после публичной критики от Конте в адрес игроков «Тоттенхэма» ситуация вокруг будущего итальянского специалиста считается непоправимой. Ожидается, что он будет уволен уже на этой неделе, а исполнящим обязанности главного тренера «шпор» будет назначен Райан Мэйсон.

Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. После 28 туров лондонцы с 48 очками занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.