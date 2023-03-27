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Сегодня, 00:33

Конте уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Антонио Конте.
Фото Reuters

«Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил об уходе Антонио Конте с поста главного тренера команды.

«Антонио Конте покинул клуб по обоюдному согласию. Мы благодарим Антонио за его вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем», — сообщается на сайте.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Кристиан Стеллини. Его помощником будет Райан Мэйсон.

Ранее сообщалось, что итальянец может покинуть английский клуб после критики в адрес футболистов команды. Конте возглавлял «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков.

Антонио Конте. Устроил громкий скандал и разнес своих же игроков ради ухода из «Тоттенхэма». Конте ставит точку в английской карьере?
Антонио Конте
ФК Тоттенхэм Хотспур
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«Челси» ведет переговоры о новом контракте с Канте
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 22 3 3 66-26 69
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 28 15 4 9 52-40 49
5
 Ньюкасл 26 12 11 3 39-19 47
6
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
7
 Брайтон 25 12 6 7 46-31 42
8
 Брентфорд 27 10 12 5 43-34 42
9
 Фулхэм 27 11 6 10 38-37 39
10
 Челси 27 10 8 9 29-28 38
11
 Астон Вилла 27 11 5 11 35-39 38
12
 Кр. Пэлас 28 6 9 13 22-38 27
13
 Вулверхэмптон 28 7 6 15 22-41 27
14
 Лидс 27 6 8 13 35-44 26
15
 Эвертон 28 6 8 14 22-40 26
16
 Нот. Форест 27 6 8 13 22-49 26
17
 Лестер 27 7 4 16 38-47 25
18
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
19
 Борнмут 27 6 6 15 25-54 24
20
 Саутгемптон 28 6 5 17 23-46 23
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38 тур
1.04 14:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
1.04 17:00
Арсенал – Лидс
 - : -
1.04 17:00
Борнмут – Фулхэм
 - : -
1.04 17:00
Брайтон – Брентфорд
 - : -
1.04 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 - : -
1.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 - : -
1.04 19:30
Челси – Астон Вилла
 - : -
2.04 16:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 - : -
2.04 18:30
Ньюкасл – МЮ
 - : -
3.04 22:00
Эвертон – Тоттенхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 21
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 16
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 8
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 26 1 8
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 26 1 4
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