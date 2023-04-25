Президент «Тоттенхэма» Леви взял на себя вину за неудачные результаты команды

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви прокомментировал последние перестановки в команде.

«Воскресное поражение в матче против «Ньюкасла» было совершенно неприемлемым. Это было разрушительно видеть. Мы можем рассмотреть множество причин, почему это произошло, и хотя я, совет директоров, тренеры и игроки должны нести коллективную ответственность, в конечном счете ответственность лежит на мне. Сегодня я встретился с комитетом игроков — команда полна решимости сплотиться, чтобы обеспечить максимально сильное завершение сезона. Мы все ясно понимаем, что нам нужно показывать выступления, которые заслуживают вашей потрясающей поддержки», — приводит слова Леви Daily Mail.

В состав комитета игроков клуба, с которым встречался Леви, входят капитан «Шпор» Уго Льорис, форвард Харри Кейн и полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг.

24 апреля «Тоттенхэм» объявил об отставке Кристиана Стеллини, временно возглавляшего команду после ухода Антонио Конте. Теперь исполняющим обязанности главного тренера стал Райан Мэйсон, который был наставником «шпор» в 2021 году.

Лондонцы занимают пятое место в АПЛ, набрав 53 очка. В 32-м туре «Тоттенхэм» с разгромным счетом проиграл «Ньюкаслу» (1:6).