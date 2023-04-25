«Челси» достиг устного соглашения о контракте с Почеттино

Экс-тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино согласовал контракт с «Челси», сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, Почеттино в одном шаге от того, чтобы стать новым тренером синих с июля. Устное соглашение между сторонами уже достигнуто.

Последним местом работы 51-летнего специалиста был «ПСЖ», который он покинул летом 2022 года. До этого специалист тренировал «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».