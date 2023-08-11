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Сегодня, 16:45

Постекоглу подтвердил переход Кейна в «Баварию»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу сообщил, что сделка между форвардом Харри Кейном и «Баварией» вскоре состоится.

«Похоже, сделка между Кейном и «Баварией» состоится. Так что мы движемся вперед без Харри. Мы давно планировали это. Многие дела клуба были с учетом этого трансфера. Кардинально это не меняет планы тренерского штаба», — приводит в Twitter слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо.

Ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель назвал подписание 30-летнего англичанина приоритетом для его клуба.

В прошлом сезоне форвард провел 49 матчей за «Тоттенхэм», забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт игрока с клубом истекает летом следующего года.

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Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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