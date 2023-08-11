Постекоглу подтвердил переход Кейна в «Баварию»
Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу сообщил, что сделка между форвардом Харри Кейном и «Баварией» вскоре состоится.
«Похоже, сделка между Кейном и «Баварией» состоится. Так что мы движемся вперед без Харри. Мы давно планировали это. Многие дела клуба были с учетом этого трансфера. Кардинально это не меняет планы тренерского штаба», — приводит в Twitter слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо.
Ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель назвал подписание 30-летнего англичанина приоритетом для его клуба.
В прошлом сезоне форвард провел 49 матчей за «Тоттенхэм», забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт игрока с клубом истекает летом следующего года.
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17
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|0
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18
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
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Борнмут – Вест Хэм
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|12.08
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
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Эвертон – Фулхэм
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Ньюкасл – Астон Вилла
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