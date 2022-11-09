Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:10

Маккенни и Бастони могут перейти в «Тоттенхэм»

Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении двух футболистов серии А, сообщает Tuttomercatoweb. В сферу интересов английского клуба попали полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни и защитник «Интера» Алессандро Бастони.

По информации источника, после выхода лондонского клуба в плей-офф Лиги чемпионов главный тренер команды Антонио Конте попросил руководство об усилении состава. В 1/8 финала «шпоры» сыграют с «Миланом».

После 14 туров «Тоттенхэм» занимает четвертое месте в турнирной таблице АПЛ, имея 26 очков.

В текущем сезоне Маккенни сыграл 16 матчей за «Ювентус», забил три гола и отдал одну голевую передачу. Бастони принял участие в 14 играх за «Интер» и отдал три результативных паса.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Ювентус
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Всемирный боксерский совет исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии
Экс-президент ФИФА Блаттер: США должны были принять ЧМ после России, выбор Катара — ошибка
Снявший пародию на подвиг военного стример Некоглай задержан
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП
Скандальные поступки Филиппа Киркорова — последние новости
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грэм Поттер — о будущем «Челси»: «Мы находимся не в том положении, чтобы бороться за трофеи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 11 1 1 31-11 34
2
 Ман. Сити 13 10 2 1 39-12 32
3
 Ньюкасл 14 7 6 1 28-11 27
4
 Тоттенхэм 14 8 2 4 27-18 26
5
 МЮ 13 7 2 4 18-19 23
6
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
7
 Челси 13 6 3 4 17-16 21
8
 Ливерпуль 13 5 4 4 25-16 19
9
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
10
 Кр. Пэлас 13 5 4 4 15-17 19
11
 Брентфорд 14 3 7 4 21-24 16
12
 Лидс 13 4 3 6 19-22 15
13
 Астон Вилла 14 4 3 7 14-21 15
14
 Лестер 14 4 2 8 23-25 14
15
 Эвертон 14 3 5 6 11-14 14
16
 Вест Хэм 14 4 2 8 12-15 14
17
 Борнмут 14 3 4 7 15-32 13
18
 Саутгемптон 14 3 3 8 12-24 12
19
 Вулверхэмптон 14 2 4 8 8-22 10
20
 Нот. Форест 14 2 4 8 10-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.11 15:30
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
12.11 18:00
Борнмут – Эвертон
 - : -
12.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 - : -
12.11 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 - : -
12.11 18:00
Тоттенхэм – Лидс
 - : -
12.11 18:00
Вест Хэм – Лестер
 - : -
12.11 20:30
Ньюкасл – Челси
 - : -
12.11 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
13.11 17:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
13.11 19:30
Фулхэм – МЮ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 11
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 11 1 2
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 13 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости