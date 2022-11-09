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Сегодня, 14:05

Грэм Поттер — о будущем «Челси»: «Мы находимся не в том положении, чтобы бороться за трофеи»

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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что «синие» в настоящее время не в состоянии бороться за трофеи.

«Одной из причин моего перехода сюда, одной из многих, было то, что это фантастический клуб, потенциально один из лучших в мире, который может побороться за любой крупный трофей. Но я думаю, мы все знаем, что сейчас мы находимся не в том положении», — цитирует специалиста Goal.

Также тренер отметил большую разницу в очках между «Челси» и лидерами чемпионата Англии.

«Как это исправить? Благодаря тяжелой работе, боли, страданию, обучению, развитию, просто движению вперед — и именно поэтому мы здесь», — добавил Поттер.

По итогам 13 туров АПЛ «Челси» занимает 7-е место в турнирной таблице. Отрыв от лидера чемпионата — «Арсенала» составляет 13 очков.

ФК Челси
Грэм Поттер
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 11 1 1 31-11 34
2
 Ман. Сити 13 10 2 1 39-12 32
3
 Ньюкасл 14 7 6 1 28-11 27
4
 Тоттенхэм 14 8 2 4 27-18 26
5
 МЮ 13 7 2 4 18-19 23
6
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
7
 Челси 13 6 3 4 17-16 21
8
 Ливерпуль 13 5 4 4 25-16 19
9
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
10
 Кр. Пэлас 13 5 4 4 15-17 19
11
 Брентфорд 14 3 7 4 21-24 16
12
 Лидс 13 4 3 6 19-22 15
13
 Астон Вилла 14 4 3 7 14-21 15
14
 Лестер 14 4 2 8 23-25 14
15
 Эвертон 14 3 5 6 11-14 14
16
 Вест Хэм 14 4 2 8 12-15 14
17
 Борнмут 14 3 4 7 15-32 13
18
 Саутгемптон 14 3 3 8 12-24 12
19
 Вулверхэмптон 14 2 4 8 8-22 10
20
 Нот. Форест 14 2 4 8 10-30 10
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.11 15:30
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
12.11 18:00
Борнмут – Эвертон
 - : -
12.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 - : -
12.11 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 - : -
12.11 18:00
Тоттенхэм – Лидс
 - : -
12.11 18:00
Вест Хэм – Лестер
 - : -
12.11 20:30
Ньюкасл – Челси
 - : -
12.11 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
13.11 17:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
13.11 19:30
Фулхэм – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 11
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 11 1 2
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 13 1 2
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