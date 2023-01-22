Сарабия: «Лопетеги сыграл очень важную роль, позволив мне играть за «Вулверхэмптон»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Пабло Сарабия поделился мнением о главном тренере команды Хулене Лопетеги.

«Он сыграл очень важную роль в решении, которое я принял. Раньше он уже тренировал меня. У нас остались хорошие воспоминания о совместной работе. Он всегда был отличным тренером, мне очень нравятся его идеи и стиль игры. Это правда, что он сыграл очень важную роль, позволив мне сегодня играть за «Вулверхэмптон», — цитирует пресс-служба клуба Сарабию.

Полузащитник перешел в «Вулверхэмптон» из «ПСЖ» в это трансферное окно. Контракт 30-летнего испанца рассчитан на 2,5 года.

В сезоне-2022/23 Сарабия провел за «ПСЖ» 18 матчей во всех турнирах. В них полузащитник забил два гола и сделал одну результативную передачу.