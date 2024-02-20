Полузащитник Мудрик может покинуть «Челси» из-за неподобающего поведения

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик может покинуть клуб этим летом, сообщает Give me Sport.

По данным источника, 23-летний футболист не оправдал надежд руководства и клуб разочарован его игрой. Также в «Челси» недовольны поведением Мудрика и его непоследовательностью в дни матчей, что ставит под вопрос будущее игрока на «Стэмфорд Бридж».

Мудрик перешел в «Челси» зимой 2023 года из донецкого «Шахтера» за 100 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2031 года.

В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 25 матчах.